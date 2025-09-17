Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адмирал — Шанхайские Драконы, результат матча 17 сентября 2025 года, счет 4:0, КХЛ 2025/2026

«Адмирал» крупно обыграл «Шанхайских Драконов» в домашнем матче
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Шанхайскими Драконами». Победу одержали хозяева со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 0
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Кошелев (Грман, Шестаков) – 26:23 (5x5)     2:0 Шэн (Старков) – 30:41 (5x5)     3:0 Ручкин (Тимашов) – 48:26 (5x5)     4:0 Дарьин (Шепелев, Коледов) – 55:46 (5x5)    

На 27-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Адмирала» Семён Кошелев, которому ассистировали Марио Грман и Аркадий Шестаков. Через несколько минут Павел Шэн удвоил преимущество хозяев. В третьем периоде Семён Ручкин и Александр Дарьин довели счёт до крупного. Вратарь Патрик Рыбар записал на свой счёт «сухой» матч.

«Адмирал» выиграл у «Шанхайских Драконов» оба матча в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android