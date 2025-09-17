«Адмирал» крупно обыграл «Шанхайских Драконов» в домашнем матче
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Шанхайскими Драконами». Победу одержали хозяева со счётом 4:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 0
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Кошелев (Грман, Шестаков) – 26:23 (5x5) 2:0 Шэн (Старков) – 30:41 (5x5) 3:0 Ручкин (Тимашов) – 48:26 (5x5) 4:0 Дарьин (Шепелев, Коледов) – 55:46 (5x5)
На 27-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Адмирала» Семён Кошелев, которому ассистировали Марио Грман и Аркадий Шестаков. Через несколько минут Павел Шэн удвоил преимущество хозяев. В третьем периоде Семён Ручкин и Александр Дарьин довели счёт до крупного. Вратарь Патрик Рыбар записал на свой счёт «сухой» матч.
«Адмирал» выиграл у «Шанхайских Драконов» оба матча в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
