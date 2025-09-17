«Авангард» — «Салават Юлаев»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026
Сегодня, 17 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлавыем». Матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. Стали известны составы команд.
Фото: «Авангард»
Фото: «Салават Юлаев»
«Авангард» одержал три победы подряд после поражения в стартовом матче нового сезона КХЛ. «Салават Юлаев» одержал лишь одну победу в четырёх матчах сезона.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.
Материалы по теме
Комментарии