Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Епанчинцев — о победе «Сибири» над «Амуром»: через такие игры и строится коллектив

Епанчинцев — о победе «Сибири» над «Амуром»: через такие игры и строится коллектив
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в матче с «Амуром» (4:3 Б). Новосибирская команда дважды отыгрывалась в ходе матча и смогла одержать победу в затяжной серии буллитов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ли (Дыбленко, Бродхёрст) – 03:29 (5x5)     1:1 Кара (Сошников, Аланов) – 27:25 (5x4)     2:1 Гальченюк (Бродхёрст, Заседа) – 29:35 (5x4)     2:2 Неколенко (Сошников, Широков) – 41:10 (5x4)     2:3 Уилсон (Приски, Сошников) – 55:46 (5x5)     3:3 Коротких (Ли, Талалуев) – 57:16 (5x5)     3:4 Ткачёв – 65:00    

— Честно скажу, сегодня порадовала команда. Если брать все компоненты игры, статистику — перебросали соперника, достаточно опасных моментов было, удалений. Ещё бы хотелось реализации моментов при игре «пять на пять», поспокойнее доигрывать концовку. Не хватает пока команде этого, но опытные ребята могут исполнить. Радует, что победили сегодня. Единственный [негативный] момент — это концовка матча: неправильно сыграли в том эпизоде, в котором пропускали гол. Но мы это разберём, готовимся к следующей встрече.

— Насколько команда сыгралась в новом составе?
— Понятно, что не сразу всё получается у многих игроков. Тем не менее есть хорошие моменты, за которые нужно цепляться. Сегодня выглядели достойно, хорошая командная скамеечка была, хотели победить, это радует. Через такие матчи и строится коллектив, — цитирует Епанчинцева пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» одержала волевую победу в гостевом матче с «Амуром» по буллитам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android