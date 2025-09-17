Епанчинцев — о победе «Сибири» над «Амуром»: через такие игры и строится коллектив

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в матче с «Амуром» (4:3 Б). Новосибирская команда дважды отыгрывалась в ходе матча и смогла одержать победу в затяжной серии буллитов.

— Честно скажу, сегодня порадовала команда. Если брать все компоненты игры, статистику — перебросали соперника, достаточно опасных моментов было, удалений. Ещё бы хотелось реализации моментов при игре «пять на пять», поспокойнее доигрывать концовку. Не хватает пока команде этого, но опытные ребята могут исполнить. Радует, что победили сегодня. Единственный [негативный] момент — это концовка матча: неправильно сыграли в том эпизоде, в котором пропускали гол. Но мы это разберём, готовимся к следующей встрече.

— Насколько команда сыгралась в новом составе?

— Понятно, что не сразу всё получается у многих игроков. Тем не менее есть хорошие моменты, за которые нужно цепляться. Сегодня выглядели достойно, хорошая командная скамеечка была, хотели победить, это радует. Через такие матчи и строится коллектив, — цитирует Епанчинцева пресс-служба клуба.