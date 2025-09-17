Сушинский: у Овечкина вагон желания играть, но возраст не остановить

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался о скором завершении игрвоой карьеры нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Сегодня, 17 сентября, российский хоккеист празднует своё 40-летие.

«Контракт у Саши на последний год, ему сорок лет. В следующем году будет уже сорок один. Всё равно это тяжело — физиологию не обманешь. Думаю, желания играть у Овечкина вагон. Но жизнь идёт вперёд, и возраст не остановить, к сожалению. Так бы и я ещё поиграл, если бы была возможность», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

6 апреля Овечкин забил свой 895-й гол в карьере, обойдя Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю.