«От Царя — Величайшему». Александр Мостовой поздравил Овечкина с днём рождения

Бывший футболист «Сельты», сборных СССР и России Александр Мостовой поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 40-летним юбилеем.

«Громадные и сердечные поздравления от Царя — Величайшему! В отпуске часто пересекались с Сашей, я принимал участие в его матче. Глядя на Сашу, понял, что у него нет предела. Не удивлюсь, если он смотрит на рекорды Яромира Ягра, который играет в 53 года. Хочу пожелать ему, чтобы он не останавливался. И мне кажется, он не остановится. У него такая физическая форма, что многим молодым такое не приснится! Нужно продолжать играть и получать удовольствие», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.