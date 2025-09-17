Александр Овечкин показал, как отмечает 40-летний юбилей со своими детьми

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал, как отмечает 40-летний юбилей со своими детьми. Жена хоккеиста Анастасия Шубская в соцсети опубликовала фотографию Овечкина с двумя сыновьями Сергеем и Ильёй вместе с праздничными шарами.

Фото: личный архив Овечкина

Ранее Овечкин занял 50-е место в списке лучших игроков НХЛ предстоящего сезона-2025/2026 по версии официального сайта лиги.

В апреле 39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе российского форварда 897 голов.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября мск. «Вашингтон» первый матч в чемпионате проведёт дома с «Бостоном» в ночь на 9 октября.