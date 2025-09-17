«Салават Юлаев» и клуб ВХЛ «Ижсталь» произвели обмен

«Салават Юлаев» и «Ижсталь» произвели обмен. Клуб КХЛ получает денежную компенсацию, а команда из Ижевска – нападающего Илью Епищева. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Епищев провёл за «Торос» 34 матча в ВХЛ, в которых набрал 17 (8+9) очков. Также на его счету две игры за нашу команду в КХЛ. «Салават Юлаев» благодарит Илью за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» одержал лишь одну победу в четырёх матчах сезона. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.