Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» и клуб ВХЛ «Ижсталь» произвели обмен

«Салават Юлаев» и клуб ВХЛ «Ижсталь» произвели обмен
Комментарии

«Салават Юлаев» и «Ижсталь» произвели обмен. Клуб КХЛ получает денежную компенсацию, а команда из Ижевска – нападающего Илью Епищева. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Епищев провёл за «Торос» 34 матча в ВХЛ, в которых набрал 17 (8+9) очков. Также на его счету две игры за нашу команду в КХЛ. «Салават Юлаев» благодарит Илью за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» одержал лишь одну победу в четырёх матчах сезона. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.

Материалы по теме
«Им есть что доказывать». Форвард «Авангарда» назвал сильные стороны «Салавата Юлаева»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android