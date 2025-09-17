Скидки
Форвард «Авангарда» Наиль Якупов выбыл на длительный срок

Форвард «Авангарда» Наиль Якупов выбыл на длительный срок
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше перед матчем с «Салаватом Юлаевым» заявил, что форвард омичей Наиль Якупов выбыл на длительный срок.

«Важная часть нашей команды выбывает на достаточно длительный срок. Он пропустит не менее 1,5 месяцев. Мы рискуем потерять и в скорости, и в драйве. Это один из лидеров команды. Однако при этом другие ребята получат свой шанс проявить себя. Мы проходили уже через подобное. И будем искать выходы и решения», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 31-летний Якупов сыграл четыре игры, в которых забросил один гол и отдал две результативные передачи.

