Форвард «Авангарда» Наиль Якупов выбыл на длительный срок
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше перед матчем с «Салаватом Юлаевым» заявил, что форвард омичей Наиль Якупов выбыл на длительный срок.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Важная часть нашей команды выбывает на достаточно длительный срок. Он пропустит не менее 1,5 месяцев. Мы рискуем потерять и в скорости, и в драйве. Это один из лидеров команды. Однако при этом другие ребята получат свой шанс проявить себя. Мы проходили уже через подобное. И будем искать выходы и решения», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 31-летний Якупов сыграл четыре игры, в которых забросил один гол и отдал две результативные передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 сентября 2025
-
16:13
-
16:11
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:10
-
14:49
-
14:44
-
14:12
-
14:00
-
13:35
-
13:15
-
12:51
-
12:45
-
12:25
-
12:20
-
12:00
-
11:51
-
11:45
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:05
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:08
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:20