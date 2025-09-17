Форвард новокузнецкого «Металлурга» Гуслистов забил прямым броском со вбрасывания
Поделиться
В эти минуты в Новокузнецке проходит встреча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. Местный «Металлург» принимает на своём льду «Буран» из Воронежа. После второго периода счёт 4:1 в пользу хозяев.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 сентября 2025, среда. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
3-й период
6 : 2
Буран
Воронеж
В конце первой двадцатиминутки форвард новокузнецкого «Металлурга» Никита Гуслистов забил прямым броском с левого круга вбрасывания.
Права на видео принадлежат ВХЛ. Посмотреть видео можно в официальной группе ВХЛ VK.
Для Гуслистова эта шайба стала первой в новом сезоне ВХЛ.
Отметим, что Никита Гуслистов имеет опыт выступления в КХЛ. Форвард сыграл за «Северсталь», «Адмирал» и минское «Динамо» 176 игр, в которых записал на свой счёт 41 (17+24) очко.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 сентября 2025
-
17:10
-
16:47
-
16:30
-
16:13
-
16:11
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:10
-
14:49
-
14:44
-
14:12
-
14:00
-
13:35
-
13:15
-
12:51
-
12:45
-
12:25
-
12:20
-
12:00
-
11:51
-
11:45
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:05
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:08
-
09:00