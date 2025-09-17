Форвард новокузнецкого «Металлурга» Гуслистов забил прямым броском со вбрасывания

В эти минуты в Новокузнецке проходит встреча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. Местный «Металлург» принимает на своём льду «Буран» из Воронежа. После второго периода счёт 4:1 в пользу хозяев.

В конце первой двадцатиминутки форвард новокузнецкого «Металлурга» Никита Гуслистов забил прямым броском с левого круга вбрасывания.

Права на видео принадлежат ВХЛ. Посмотреть видео можно в официальной группе ВХЛ VK.

Для Гуслистова эта шайба стала первой в новом сезоне ВХЛ.

Отметим, что Никита Гуслистов имеет опыт выступления в КХЛ. Форвард сыграл за «Северсталь», «Адмирал» и минское «Динамо» 176 игр, в которых записал на свой счёт 41 (17+24) очко.