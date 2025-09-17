Скидки
Арсений Грицюк показал лист обследования от «Нью-Джерси Дэвилз»

Комментарии

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк в своём телеграм-канале показал лист обследования от американского клуба.

Напомним, 24-летний Грицюк подписал контракт с «дьяволами» 6 мая 2025 года. Соглашение рассчитано на один год.

В регулярном сезоне-2024/2025 24-летний Грицюк сыграл 49 матчей за СКА, где набрал 44 (17+27) очка. В шести играх плей-офф нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков. Грицюк был выбран «Нью-Джерси» в пятом раунде драфта-2019 под общим 129-м номером. Всего в КХЛ Грицюк набрал 177 (82+95) очков в 259 матчах.

Первый матч нового сезона «Нью-Джерси» проведёт в ночь на 10 октября с «Каролиной Харрикейнз».

