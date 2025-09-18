«Всё, что я вижу здесь – приятный сюрприз для меня». Канадский вратарь «Сибири» — о России

Вратарь «Сибири» Луи Доминге рассказал о своих впечатлениях после приезда в Россию.

– Каким было ваше первое впечатление от приезда в Россию?

– Было много неожиданного. Но я приехал сюда с готовностью открывать что-то новое, хотел понять, как здесь живут люди. Мне нужно понимать это и адаптироваться к местному стилю жизни прежде, чем играть в хоккей. Всё, что я вижу здесь – приятный сюрприз для меня. Мне очень нравится в России. Я вижу детей на улицах, они счастливы, здорово проводят время. Мне нравится местная культура. А с точки зрения хоккея я всё ещё привыкаю, — сказал Доминге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.