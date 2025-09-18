Луи Доминге — о Сибири: само слово будто бы кричит: «Холодно!»

Вратарь «Сибири» Луи Доминге рассказал о своих впечатлениях от игры за новосибирский клуб.

– Что слышали о Сибири до приезда сюда?

– Само слово «Сибирь» будто бы кричит: «Холодно!» Но я сам приехал из холодного места – не знаю, насколько холодно будет здесь, но у меня точно холодно. Так что не думаю, что это будет проблемой. Я спрашивал у других игроков о Новосибирске, и они говорили только хорошее. Пока мне всё нравится, — сказал Доминге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В нынешнем сезоне Луи Доминге провёл две игры с 95,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,1.