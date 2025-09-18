Скидки
Канадский вратарь «Сибири» рассказал, с кем советовался перед приездом в КХЛ

Вратарь «Сибири» Луи Доминге рассказал, с кем советовался перед приездом в Континентальную хоккейную лигу.

– С кем советовались перед приездом в КХЛ?
– Разговаривал с Заком Фукале, который приезжал в Новосибирск на Матч звёзд, с Бобом Хартли, который тренировал в Омске, а сейчас тренирует «Локомотив». Они очень хорошо отзывались о городе. Общался также с Максом Комтуа и Седриком Пакеттом, — сказал Доминге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Луи Доминге провёл две игры с 95,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,1.

Полную версию эксклюзивного интервью с Луи Доминге читайте на «Чемпионате»:
«Нравится в России, вижу детей на улицах — они счастливы». Интервью с канадцем из «Сибири»
