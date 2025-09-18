«Вроде как на меня выходил «Трактор». Луи Доминге — о поступавших предложениях в КХЛ

Вратарь «Сибири» Луи Доминге рассказал о предложениях из КХЛ, кроме новосибирского клуба.

– Слухи о вашем приезде в КХЛ ходили несколько лет. Почему не приехали раньше?

– На самом деле у меня не было конкретного предложения ни от одного клуба. Разве что «Трактор» вроде как выходил на меня год назад, но тогда я принял решение переподписать контракт с «Хартфордом». Моим детям девять, семь лет и три года, поэтому нельзя просто так собраться и уехать, необходимо учитывать всё. У меня всё ещё есть цели в Северной Америке. А из КХЛ раньше никогда не было конкретного предложения. Даже в этом году всё было сложно, — сказал Доминге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.