Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Доминге — о тяжёлых сборах «Сибири»: не выходил на лёд дважды в день лет с девяти

Доминге — о тяжёлых сборах «Сибири»: не выходил на лёд дважды в день лет с девяти
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Сибири» Луи Доминге рассказал о тяжёлых сборах новосибирского клуба.

– Как вы взаимодействуете с Лозебниковым и Красоткиным?
– Когда мы на льду, мы просто заняты делом. Можем перекинуться парой слов. Хоть ребята и не очень хорошо говорят по-английски, они прикладывают усилия, чтобы мы могли коммуницировать. У нас хорошие взаимоотношения, меня тепло приняли. У нас не было времени, чтобы узнать друг друга получше, мы все пытались выжить в тренировочном лагере.

– Почему именно «выжить» в лагере?
– Мне не приходилось выходить на лёд дважды в день лет с девяти. Это сильно удлиняет день. Плюс работа в зале. Но мне это нравится, нас нагружают больше. Хоть это и не то, к чему я привык в НХЛ. Там по коллективному договору мы можем находиться на льду во время тренировки только три часа. Здесь этого нет. Мы всегда делаем что-то в команде, это помогает сплотиться. Но физически это не так просто, особенно после длительных перелётов. Нужно привыкать к новому часовому поясу, языку, городу. Здесь нет семьи. Так много всего, к чему нужно адаптироваться за небольшой промежуток времени! А ещё финансовые и миграционные вопросы…

Легионерам постоянно приходится заниматься чем-то из этого в свободное время. Не знаю, так же у россиян или нет, но между хоккеем есть очень много дел. И это никогда не заканчивается. А ещё я пытаюсь найти время пообщаться с детьми – а ведь у нас разница во времени 11 часов. Так что всё очень плотно, времени немного, — сказал Доминге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Луи Доминге читайте на «Чемпионате»:
«Нравится в России, вижу детей на улицах — они счастливы». Интервью с канадцем из «Сибири»
Эксклюзив
«Нравится в России, вижу детей на улицах — они счастливы». Интервью с канадцем из «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android