Доминге — о тяжёлых сборах «Сибири»: не выходил на лёд дважды в день лет с девяти

Вратарь «Сибири» Луи Доминге рассказал о тяжёлых сборах новосибирского клуба.

– Как вы взаимодействуете с Лозебниковым и Красоткиным?

– Когда мы на льду, мы просто заняты делом. Можем перекинуться парой слов. Хоть ребята и не очень хорошо говорят по-английски, они прикладывают усилия, чтобы мы могли коммуницировать. У нас хорошие взаимоотношения, меня тепло приняли. У нас не было времени, чтобы узнать друг друга получше, мы все пытались выжить в тренировочном лагере.

– Почему именно «выжить» в лагере?

– Мне не приходилось выходить на лёд дважды в день лет с девяти. Это сильно удлиняет день. Плюс работа в зале. Но мне это нравится, нас нагружают больше. Хоть это и не то, к чему я привык в НХЛ. Там по коллективному договору мы можем находиться на льду во время тренировки только три часа. Здесь этого нет. Мы всегда делаем что-то в команде, это помогает сплотиться. Но физически это не так просто, особенно после длительных перелётов. Нужно привыкать к новому часовому поясу, языку, городу. Здесь нет семьи. Так много всего, к чему нужно адаптироваться за небольшой промежуток времени! А ещё финансовые и миграционные вопросы…

Легионерам постоянно приходится заниматься чем-то из этого в свободное время. Не знаю, так же у россиян или нет, но между хоккеем есть очень много дел. И это никогда не заканчивается. А ещё я пытаюсь найти время пообщаться с детьми – а ведь у нас разница во времени 11 часов. Так что всё очень плотно, времени немного, — сказал Доминге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.