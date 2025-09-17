«Вы меня тут прессингуете, но счёт 3:3». Тренер «Амура» Гальченюк — об игре с «Сибирью»

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк подвёл итог домашней встречи с новосибирской «Сибирью» (3:4 Б).

«Не сказал бы, что мы просели в скорости. Я даже не знаю… Движение было хорошее. В расписании всё по плану, всё делали как запланировали. За две пропущенные шайбы не могу обвинить нашу спецбригаду меньшинства. Это игра: кто-то ошибается, а кто-то нет. Пропустили и пропустили. Прошёл хороший пас, нам забили гол. Однозначно не сказать, почему мы слабо провели третий период. Невозможно постоянно играть идеально. Соперники заставляли нас ошибаться. Гол — это чья-то ошибка, несомненно.

Вы меня сейчас тут прессингуете, но счёт 3:3. Три раза ошиблись мы, три раза они. Ничего страшного в этом нет. Не хочу распыляться, какие мы плохие и как у нас всё плохо. Давайте по позитиву. Отличная игра, команда прекрасно играла, сражалась, очко заработала. Ну, не получилось в серии бросков», — цитирует Гальченюка сайт КХЛ.