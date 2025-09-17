Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вы меня тут прессингуете, но счёт 3:3». Тренер «Амура» Гальченюк — об игре с «Сибирью»

«Вы меня тут прессингуете, но счёт 3:3». Тренер «Амура» Гальченюк — об игре с «Сибирью»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк подвёл итог домашней встречи с новосибирской «Сибирью» (3:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ли (Дыбленко, Бродхёрст) – 03:29 (5x5)     1:1 Кара (Сошников, Аланов) – 27:25 (5x4)     2:1 Гальченюк (Бродхёрст, Заседа) – 29:35 (5x4)     2:2 Неколенко (Сошников, Широков) – 41:10 (5x4)     2:3 Уилсон (Приски, Сошников) – 55:46 (5x5)     3:3 Коротких (Ли, Талалуев) – 57:16 (5x5)     3:4 Ткачёв – 65:00    

«Не сказал бы, что мы просели в скорости. Я даже не знаю… Движение было хорошее. В расписании всё по плану, всё делали как запланировали. За две пропущенные шайбы не могу обвинить нашу спецбригаду меньшинства. Это игра: кто-то ошибается, а кто-то нет. Пропустили и пропустили. Прошёл хороший пас, нам забили гол. Однозначно не сказать, почему мы слабо провели третий период. Невозможно постоянно играть идеально. Соперники заставляли нас ошибаться. Гол — это чья-то ошибка, несомненно.

Вы меня сейчас тут прессингуете, но счёт 3:3. Три раза ошиблись мы, три раза они. Ничего страшного в этом нет. Не хочу распыляться, какие мы плохие и как у нас всё плохо. Давайте по позитиву. Отличная игра, команда прекрасно играла, сражалась, очко заработала. Ну, не получилось в серии бросков», — цитирует Гальченюка сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» одержала волевую победу в гостевом матче с «Амуром» по буллитам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android