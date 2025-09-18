«Хочет быть в воротах каждый день». Луи Доминге — о том, чем хорош Василевский

Вратарь «Сибири» Луи Доминге рассказал об игре российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

– Вы играли в одной команде с Андреем Василевским. Какой он как человек?

– Вася – невероятный спортсмен. Он посвящает огромную часть своей жизни, чтобы быть лучшим голкипером. Могу назвать его забавным. У него была такая же проблема с языковым барьером, как у меня сейчас. Когда он приехал в США, он делал всё возможное, чтобы как можно скорее говорить и понимать по-английски. Мне нравилось быть его партнёром.

– Чем он так хорош?

– Да всем, если честно. Это комбинация силы и мощи. Он хочет быть в воротах каждый день. Если бы он мог выбирать, то наверняка выходил бы в каждом матче. Когда у нас были выходные недели, он продолжал тренироваться. Очень большая приверженность делу, — сказал Доминге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.