Вратарь «Сибири» — о Кучерове: он не позволяет себе наслаждаться жизнью за пределами льда

Вратарь «Сибири» Луи Доминге рассказал о трудолюбии российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

– Что можете рассказать про Кучерова?

– Он такой же, как и Вася – весёлый и приятный парень. И так же посвящает всего себя хоккею. Они не позволяют себе наслаждаться жизнью за пределами льда, как мы. Это мы любим взять перерыв и отдохнуть, а эти парни делают всё, чтобы быть лучшими. И их игра это показывает. Два приятных парня, мир которых целиком состоит из хоккея. И я заметил, что многие русские хоккеисты такие. Их цель – быть лучшими, — сказал Доминге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.