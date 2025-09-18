Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский вратарь «Сибири» Доминге рассказал о лидерских качествах Сидни Кросби

Канадский вратарь «Сибири» Доминге рассказал о лидерских качествах Сидни Кросби
Комментарии

Вратарь «Сибири» Луи Доминге высказался о лидерских качествах капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

– Прочувствовали на себе лидерские качества Сидни Кросби?
– На 100%. В регулярном сезоне точно так же, как и в плей-офф, потому что Сидни каждый день выкладывается на 100%. Летом, зимой – он всегда отдаёт всё и помогает вытаскивать всё другим. Он всегда вкладывается в бросок на все 100, — сказал Доминге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

38-летний Кросби выступает за «Питтсбург» всю свою карьеру в НХЛ. В завершившемся сезоне звёздный центрфорвард провёл 80 матчей, в которых набрал 91 (33+58) очко. Его команда не смогла выйти в плей-офф третий сезон кряду.

Полную версию эксклюзивного интервью с Луи Доминге читайте на «Чемпионате»:
«Нравится в России, вижу детей на улицах — они счастливы». Интервью с канадцем из «Сибири»
Эксклюзив
«Нравится в России, вижу детей на улицах — они счастливы». Интервью с канадцем из «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android