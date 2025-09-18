Канадский вратарь «Сибири» Доминге рассказал о лидерских качествах Сидни Кросби

Вратарь «Сибири» Луи Доминге высказался о лидерских качествах капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

– Прочувствовали на себе лидерские качества Сидни Кросби?

– На 100%. В регулярном сезоне точно так же, как и в плей-офф, потому что Сидни каждый день выкладывается на 100%. Летом, зимой – он всегда отдаёт всё и помогает вытаскивать всё другим. Он всегда вкладывается в бросок на все 100, — сказал Доминге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

38-летний Кросби выступает за «Питтсбург» всю свою карьеру в НХЛ. В завершившемся сезоне звёздный центрфорвард провёл 80 матчей, в которых набрал 91 (33+58) очко. Его команда не смогла выйти в плей-офф третий сезон кряду.