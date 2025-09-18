Скидки
«Не сказал бы, что он сплачивал команду в прямом смысле этого слова». Доминге — о Малкине

«Не сказал бы, что он сплачивал команду в прямом смысле этого слова». Доминге — о Малкине
Вратарь «Сибири» Луи Доминге рассказал о роли российского нападающего Евгения Малкина в сплочении «Питтсбург Пингвинз».

– Какая роль была в сплочении «Питтсбурга» у Евгения Малкина?
– Не сказал бы, что Джино сплачивал команду в прямом смысле этого слова. Сид всегда занимался этим. Он, Летанг и Джино – безоговорочные лидеры команды. Они подают пример своими действиями, всегда выкладываются больше всех, лучше всех заботятся о своих телах. И они делают это 20 лет вместе, — сказал Доминге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 16 голов и сделал 34 результативные передачи.

Полную версию эксклюзивного интервью с Луи Доминге читайте на «Чемпионате»:
«Нравится в России, вижу детей на улицах — они счастливы». Интервью с канадцем из «Сибири»
Эксклюзив
«Нравится в России, вижу детей на улицах — они счастливы». Интервью с канадцем из «Сибири»
