Доминге — об игре в системе «Рейнджерс»: не хотелось идти по головам, как это было раньше

Вратарь «Сибири» Луи Доминге рассказал об игре в системе «Нью-Йорк Рейнджерс».

– Как вы себя чувствовали, когда перед вами в системе самый дорогой вратарь в мире, а его бэкап – трёхкратный обладатель Кубка Стэнли?

– Мне нравилось работать с Шести и Куиком. Они многого добились. В тот момент карьеры мне не хотелось идти по головам, как это было раньше. В том плане, что я не рвался так играть в НХЛ – во мне не было нужды, поэтому я особо и не рвался в основу. Когда нужда появлялась, я был готов. Хотелось бы сыграть больше, но всё случилось, как случилось. Два великолепных голкипера.

– Как вы отреагировали на подписание Шестёркиным самого большого вратарского контракта в НХЛ?

– Контракты растут, потому что потолок растёт. Шести – один из лучших вратарей в лиге. Он заслужил этот контракт, — сказал Доминге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.