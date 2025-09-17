Скидки
Нападающий Ансель Галимов подпишет контракт с «Авангардом»

Нападающий Ансель Галимов подпишет контракт с «Авангардом»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Ансель Галимов подпишет контракт с «Авангардом» до конца нынешнего сезона КХЛ. В ближайшее время об этом объявят официально.

Отметим, что в прошлом сезоне Галимов выступал за «Спартак». На его счету 57 матчей и 26 (14+12) очков в регулярном чемпионате при показателе полезности «+18». В плей-офф он забросил две шайбы в 11 играх. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 34-летний нападающий провёл 679 матчей, забросил 117 шайб и отдал 109 результативных передач с показателем полезности «+13».

Ранее стало известно, что нападающий «Авангарда» Наиль Якупов выбыл из строя из-за травмы как минимум на полтора месяца.

