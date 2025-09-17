Генменеджер «Флориды» подтвердил, что Ткачук из-за операции выбыл как минимум до декабря

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито подтвердил, что нападающий Мэттью Ткачук из-за операции выбыл как минимум до декабря. Об этом сообщает Sportsnet.

Сообщается, что Ткачук перенёс операцию по устранению грыжи и разрыва приводящей мышцы.

Напомним, на финише регулярного сезона-2024/2025 НХЛ Мэттью Ткачук пропустил 25 заключительных матчей из-за травмы нижней части тела. В плей-офф 27-летний форвард сыграл все 23 встречи, забросил восемь шайб и сделал 15 результативных передач.

Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли 36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был включён в список лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network.