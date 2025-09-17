Трёхкратный чемпион мира одной фразой поздравил Овечкина с 40-летием

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 40-летием.

«Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья», — приводит слова Терещенко Vprognoze.

Ранее Овечкин занял 50-е место в списке лучших игроков НХЛ предстоящего сезона-2025/2026 по версии официального сайта лиги. В апреле россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе российского форварда 897 голов.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября мск. «Вашингтон» первый матч в чемпионате проведёт дома с «Бостоном» в ночь на 9 октября.