«Авангард» одержал четвёртую победу подряд, одолев в овертайме «Салават Юлаев»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 17-й минуте первого периода Александр Чёрный с передач Пётра Хохрякова и Александра Комарова открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Артём Блажиевский с передачи Эндрю Потуральски восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Дмитрий Рашевский с передачи Николая Прохоркина сделал счёт 2:1 в пользу «ястребов». На пятой минуте третьего периода Максим Кузнецов вновь восстановил равенство в счёте. В овертайме победу хозяевам принёс Константин Окулов.
В следующей игре «Авангард» встретится с «Ак Барсом» 21 сентября. «Салават Юлаев» также сыграет с казанским клубом, но 19 сентября.
