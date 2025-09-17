Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Авангард — Салават Юлаев, результат матча 17 сентября 2025 года, счет 3:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Авангард» одержал четвёртую победу подряд, одолев в овертайме «Салават Юлаев»
Аудио-версия:
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Чёрный (Хохряков, Комаров) – 16:38 (5x5)     1:1 Блажиевский (Потуральски) – 25:32 (5x5)     2:1 Рашевский (Прохоркин) – 28:56 (5x5)     2:2 Кузнецов – 44:38 (5x5)     3:2 Окулов – 61:02 (4x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 17-й минуте первого периода Александр Чёрный с передач Пётра Хохрякова и Александра Комарова открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Артём Блажиевский с передачи Эндрю Потуральски восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Дмитрий Рашевский с передачи Николая Прохоркина сделал счёт 2:1 в пользу «ястребов». На пятой минуте третьего периода Максим Кузнецов вновь восстановил равенство в счёте. В овертайме победу хозяевам принёс Константин Окулов.

В следующей игре «Авангард» встретится с «Ак Барсом» 21 сентября. «Салават Юлаев» также сыграет с казанским клубом, но 19 сентября.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android