Форвард ЦСКА Коваленко: на игру с «Локомотивом» настраиваюсь как на седьмой матч плей-офф

Комментарии

Нападающий ЦСКА Николай Коваленко рассказал о настрое на матч регулярного чемпионата с ярославским «Локомотивом».

18 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Локомотив
Ярославль
«Просто настраиваюсь как на седьмой матч плей-офф, вот и всё. Думаю, так надо настраиваться каждый раз и быть сконцентрированным. Нужно всегда быть первым на шайбе, выигрывать единоборства и делать правильные вещи», — приводит слова Коваленко «Советский спорт».

Напомним, игра ЦСКА — «Локомотив» пройдёт в Москве 18 сентября и начнётся в 19:30 мск.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Коваленко сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

