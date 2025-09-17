Форвард ЦСКА Коваленко: на игру с «Локомотивом» настраиваюсь как на седьмой матч плей-офф
Нападающий ЦСКА Николай Коваленко рассказал о настрое на матч регулярного чемпионата с ярославским «Локомотивом».
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
«Просто настраиваюсь как на седьмой матч плей-офф, вот и всё. Думаю, так надо настраиваться каждый раз и быть сконцентрированным. Нужно всегда быть первым на шайбе, выигрывать единоборства и делать правильные вещи», — приводит слова Коваленко «Советский спорт».
Напомним, игра ЦСКА — «Локомотив» пройдёт в Москве 18 сентября и начнётся в 19:30 мск.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Коваленко сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
