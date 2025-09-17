«Трактор» в гостях одержал сухую победу над «Автомобилистом»

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и челябинским «Трактором». Игра завершилась победой «Трактора» со счётом 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. В начале третьей двадцатиминутки Андрей Никонов вывел челябинский клуб вперёд. В конце игры Егор Коршков установил окончательный счёт во встрече.

После этого поражения «Автомобилист» прервал свою трёхматчевую серию побед.

В следующей игре «Автомобилист» встретится с московским «Спартаком». «Трактор» проведёт матч с нижнекамским «Нефтехимиком». Обе игры состоятся 19 сентября.