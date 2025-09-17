Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Автомобилист — Трактор, результат матча 17 сентября 2025 года, счет 0:2, КХЛ 2025/2026

«Трактор» в гостях одержал сухую победу над «Автомобилистом»
Комментарии

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и челябинским «Трактором». Игра завершилась победой «Трактора» со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Никонов (Коршков) – 42:50 (4x5)     0:2 Коршков (Дэй) – 59:07 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. В начале третьей двадцатиминутки Андрей Никонов вывел челябинский клуб вперёд. В конце игры Егор Коршков установил окончательный счёт во встрече.

После этого поражения «Автомобилист» прервал свою трёхматчевую серию побед.

В следующей игре «Автомобилист» встретится с московским «Спартаком». «Трактор» проведёт матч с нижнекамским «Нефтехимиком». Обе игры состоятся 19 сентября.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android