Защитник Уильямс: в ЦСКА больше говорят на английском, чем на русском

Защитник ЦСКА Колби Уильямс рассказал о своём прогрессе в изучении русского языка и высказался про общение внутри армейского клуба.

«Мой русский на уровне «чуть-чуть». Я не разговариваю часто, но понимаю больше, чем говорю. Тренеры прекрасно говорят на английском, большинство ребят играли в Северной Америке, поэтому вокруг больше английской речи, чем русской. Конечно, когда нужно что-то сказать, мы пытаемся это делать на русском, но проблем с коммуникацией нет. Конечно, важно разговаривать на одном языке в команде, и иногда я использую русские слова.

Какие самые популярные слова у меня? Наверное, «спасибо, как дела». На льду иногда кричу «давай-давай». Я играю в паре с Саморуковым. Он отлично общается на английском, поэтому я ему не подсказываю на русском. Вся наша коммуникация строится на английском. Нам обоим комфортно, и это многое облегчает на льду. Охотюк с Роем также общаются не на русском. Никита хорош в английском. Такой же пример и Спронга с Абрамовым», — цитирует Уильямса Legalbet.

