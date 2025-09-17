«Это был сезон мечты». Нападающий «Вашингтона» Уилсон — о рекордной шайбе Овечкина

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал об эмоциях внутри команды в связи с рекордной шайбой российского капитана клуба Александра Овечкина.

«Чувствовалось, какое давление он испытывает. Впервые за всё время я услышал, как он сказал: «Это будет важный сезон. Будет огромное давление. Будет безумие. Кто знает, что произойдёт? Начиная с той встречи в начале и заканчивая концовкой и тем, что произошло, это был сезон мечты», — приводит слова Уилсона The Athletic.

В апреле россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе российского форварда 897 голов.