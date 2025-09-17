Скидки
Хоккей

Козлов — о поражении «Салавата Юлаева»: заработали одно очко, которое для нас очень важно

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с омским «Авангардом» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Чёрный (Хохряков, Комаров) – 16:38 (5x5)     1:1 Блажиевский (Потуральски) – 25:32 (5x5)     2:1 Рашевский (Прохоркин) – 28:56 (5x5)     2:2 Кузнецов – 44:38 (5x5)     3:2 Окулов – 61:02 (4x3)    

– Провели хороший первый период, забили гол, было мало потерь, поэтому владели инициативой. Во втором периоде начали допускать ошибки. Ребята бились, сравняли в концовке. Я считаю, что мы заработали одно очко, которое для нас очень важно.

– Согласитесь, что с завершением есть проблемы?
– Это качество, которое нужно нарабатывать на тренировках, отрабатывать. Сегодня был вязкий лёд, ребята делали иногда то, что не нужно делать. Соперник тоже хорошо оборонялся. Этот опыт нам в будущем поможет.

– Александр Чёрный сегодня забил первый гол в КХЛ. Как работаете с ним для адаптации?
– Он провёл тренировочный лагерь с нами, в том сезоне привлекался к играм. Так что он битый боец.

– Склоняетесь к тому, что команда заработала второй гол или это «Авангард» дал слабину?
– Никто не давал слабину. Мы удачно забили, выровняли игру, потом были качели, но мы неплохо провели второй и третий периоды, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

