Козлов — о поражении «Салавата Юлаева»: заработали одно очко, которое для нас очень важно

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с омским «Авангардом» (2:3 ОТ).

– Провели хороший первый период, забили гол, было мало потерь, поэтому владели инициативой. Во втором периоде начали допускать ошибки. Ребята бились, сравняли в концовке. Я считаю, что мы заработали одно очко, которое для нас очень важно.

– Согласитесь, что с завершением есть проблемы?

– Это качество, которое нужно нарабатывать на тренировках, отрабатывать. Сегодня был вязкий лёд, ребята делали иногда то, что не нужно делать. Соперник тоже хорошо оборонялся. Этот опыт нам в будущем поможет.

– Александр Чёрный сегодня забил первый гол в КХЛ. Как работаете с ним для адаптации?

– Он провёл тренировочный лагерь с нами, в том сезоне привлекался к играм. Так что он битый боец.

– Склоняетесь к тому, что команда заработала второй гол или это «Авангард» дал слабину?

– Никто не давал слабину. Мы удачно забили, выровняли игру, потом были качели, но мы неплохо провели второй и третий периоды, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».