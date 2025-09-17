Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов поздравил Овечкина с 40-летием

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 40-летием.

«Хочу поздравить Сашу Овечкина с 40-летним юбилеем! Это замечательный человек, прекрасный хоккеист, настоящий патриот страны и великолепный снайпер! Желаю ему и его семье всего самого доброго, крепкого здоровья, удачи и успехов во всех его начинаниях! Саша — пример для спортсменов, хоккеистов и молодого поколения!» — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, что Козлов и Овечкин играли вместе за «Вашингтон» с 2007 по 2009 год.