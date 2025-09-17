Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Руссо: «Каролина» — единственная команда, которая крайне заинтересована в Капризове

Руссо: «Каролина» — единственная команда, которая крайне заинтересована в Капризове
Комментарии

Журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х завиял, что «Каролина Харрикейнз» заинтересована в переходе российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Я думаю, что это единственная команда, которая крайне заинтересована в том, чтобы заполучить Кирилла Капризова. «Каролина» готова была бы ему заплатить. Это команда, с которой «Уайлд» мог бы вести переговоры об обмене», — написал Руссо.

Ранее сообщалось, что представители россиянина отказались от восьмилетнего контракта на $ 128 млн. 28-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом 1 июля следующего года.

Материалы по теме
Клубы НХЛ интересуются обменом Кирилла Капризова из «Миннесоты» — Лебрюн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android