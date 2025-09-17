Руссо: «Каролина» — единственная команда, которая крайне заинтересована в Капризове

Журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х завиял, что «Каролина Харрикейнз» заинтересована в переходе российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Я думаю, что это единственная команда, которая крайне заинтересована в том, чтобы заполучить Кирилла Капризова. «Каролина» готова была бы ему заплатить. Это команда, с которой «Уайлд» мог бы вести переговоры об обмене», — написал Руссо.

Ранее сообщалось, что представители россиянина отказались от восьмилетнего контракта на $ 128 млн. 28-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом 1 июля следующего года.