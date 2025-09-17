Илья Воробьёв поздравил Александра Овечкина с 40-летним юбилеем

Бывший главный тренер сборной России, известный российский специалист Илья Воробьёв поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 40-летием.

«Хочу от своего лица и от лица своей семьи поздравить Сашу с 40-летием! Саша давно стал примером большого профессионализма, правильного подхода к делу и хоккеистом, на которого ориентируются миллионы спортсменов во всём мире. Мы вместе трудились в сборной России, Овечкин всегда показывал себя форвардом высочайшего уровня. Желаю ему и его семье спортивного долголетия, всех благ и продолжать радовать всех нас своим великолепным хоккеем», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.