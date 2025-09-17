Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Губерниев пожелал Овечкину спортивного долголетия Горди Хоу и Яромира Ягра

Губерниев пожелал Овечкину спортивного долголетия Горди Хоу и Яромира Ягра
Комментарии

Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 40-летием и пожелал долголетия.

«Я пожелаю Овечкину здоровья! Любовь у него есть — прекрасная супруга, дети подрастают. Чтобы у него не болела мама, к которой мы все относимся с нежностью. Будет здоровье у Саши — всё у него будет хорошо. Ещё несколько лет поиграет на высоком уровне. Он огромный молодец! Помудрел и возмужал, большой мастер и выдающийся спортсмен мирового класса.

Если будет здоровье, то ещё несколько лет, а может, и десяток он порадует нас. В стиле Горди Хоу или Яромира Ягра!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Илья Воробьёв поздравил Александра Овечкина с 40-летним юбилеем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android