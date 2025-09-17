Губерниев пожелал Овечкину спортивного долголетия Горди Хоу и Яромира Ягра

Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 40-летием и пожелал долголетия.

«Я пожелаю Овечкину здоровья! Любовь у него есть — прекрасная супруга, дети подрастают. Чтобы у него не болела мама, к которой мы все относимся с нежностью. Будет здоровье у Саши — всё у него будет хорошо. Ещё несколько лет поиграет на высоком уровне. Он огромный молодец! Помудрел и возмужал, большой мастер и выдающийся спортсмен мирового класса.

Если будет здоровье, то ещё несколько лет, а может, и десяток он порадует нас. В стиле Горди Хоу или Яромира Ягра!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.