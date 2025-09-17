Скидки
Хоккей

Гру — после победы над «Автомобилистом»: Дриджер сыграл фантастически

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал сухую победу над «Автомобилистом» (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Никонов (Коршков) – 42:50 (4x5)     0:2 Коршков (Дэй) – 59:07 (en)    

— Мы довольны сегодняшним матчем. Мы провели шесть гостевых игр подряд, 14 дней были на выезде. Очень доволен упорством нашей команды, отличный матч на прекрасной арене.

— Как оцените старт сезона от Егора Коршкова?
— Наши ожидания высоки, мы подписывали его с надеждой, что он выйдет на ещё более высокий уровень. Ему надо показывать хорошее катание, хорошую работу в форчеке, владение и обращение с шайбой, и мы видели это от него. Он здорово проявил себя в меньшинстве и игре «5 на 6», но он может проявить себя ещё лучше, мы ждём этого от него.

— Согласитесь, что матч был похож на «игры разума»?
— Начало матча больше напоминало шахматную партию, но оба вратаря были хороши. Результат матча мог быть другим, мы рады, что победили. «Автомобилист» – хороший клуб, летом они усилились Горбуновым и Буше, классными форвардами. Эта команда сильна и в большинстве, и в равных составах, у них были хорошие моменты после наших ошибок. Наш вратарь проявил себя фантастическим образом.

— Как оцените выездную серию?
— Восемь очков из 12 возможных — мы довольны этим, последние два матча провели лучше, чем в начале сезона. Надеюсь, что и дальше будем играть лучше, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

