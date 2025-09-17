Заварухин — о сухом поражении «Автомобилиста»: моменты надо переработать в голы

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о сухом поражении от «Трактора» (0:2).

— Дерби есть дерби. Думаю, несмотря на счёт, игра понравилась зрителям, много опасных моментов. Не смогли пробить вратаря соперника, он зацементировал ворота «Трактора», сами немножко неправильно сыграли в одном моменте, и соперник реализовал.

— 11 бросков с пятака – ноль голов. Как это ещё объяснить, кроме игры Дриджера?

Он переиграл наших нападающих, занимал правильную позицию. Не без доли везения, были стопроцентные моменты, выходы «в ноль». Было много моментов, не понравилось, что немного робко действовали в начале встречи, во втором и третьем периоде действовали более достойно. Надо реализовывать моменты, переработать их в голы.

— Трямкин в списке травмированных. Что можете сказать?

— Чёрная полоса какая-то, но это шанс для молодых парней показать себя. Непонятные травмы, непонятные сроки восстановления, но в тяжёлое время строится команда, мужики бьются за команду, за город. Волк под наблюдением врачей, пока ему нельзя на льду тренироваться.

— Насколько эта игра была принципиальна для Алексея Заварухина? Обещал ли проставиться?

— У нас сухой закон! Может, тортом бы проставился, но я считаю, что для него это была рядовая игра, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.