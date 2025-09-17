Вратарь «Трактора» Дриджер: русские игроки любят играть в пас, у них много мастерства

Вратарь «Трактора» Крис Дриджер высказался о победной игре с «Автомобилистом» (2:0).

— Достойная игра с нашей стороны. Рад, как мы действовали в обороне в последние десять минут матча, когда оберегали преимущество в счёте, это был победный хоккей, но и отличная игра для зрителей.

— «Трактор» позволил нанести много бросков с пятака. Это была ваша самая сложная игра в КХЛ?

— Пожалуй, но матч против СКА тоже был непростым. У соперника было несколько хороших контратак, мне повезло справиться с некоторыми из них. Это моя работа, я не даю шайбе зайти в сетку, так что всё прекрасно.

— Вы остаётесь на линии ворот, много играете в «краске». Как вы перестраиваетесь на игру в Европе с таким стилем?

— Да, стиль здесь отличается, но для меня как для вратаря многие вещи остаются неизменными. Я заметил, что русские игроки предпочитают много играть в пас, они очень мастеровиты и хороши в этом. Моя задача – сыграть по первому броску, но при этом я должен следить за другими игроками соперника, вовремя высматривать их, — сказал Дриджер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.