Главный тренер «Авангарда»: 30 лет практикую игру в 11 нападающих, ничего нового

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победный матч с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ).

«Сегодня мне не понравилось, как мы начали матч, и первым периодом в целом я недоволен. Затем же мы вернулись в колею и провели хороший матч, переборов ситуацию, когда мы изначально выглядели не так, как должны, не бежали, не было скорости. Но хорошо, что нашли способ прийти к той игре, которую можем показывать.

Я уже 30 лет практикую игру в 11 нападающих, так что для меня здесь ничего нового. В Северной Америке это привычное дело. При этом мы понимаем, что «Авангарду» ещё не хватает топового центра, плюс Пономарёв играет с небольшим повреждением, так что нам необходима качественная глубина состава. Сейчас нам приходится создавать её искусственно, и это хорошее решение проблемы», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.