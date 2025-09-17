Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Авангарда»: 30 лет практикую игру в 11 нападающих, ничего нового

Главный тренер «Авангарда»: 30 лет практикую игру в 11 нападающих, ничего нового
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победный матч с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Чёрный (Хохряков, Комаров) – 16:38 (5x5)     1:1 Блажиевский (Потуральски) – 25:32 (5x5)     2:1 Рашевский (Прохоркин) – 28:56 (5x5)     2:2 Кузнецов – 44:38 (5x5)     3:2 Окулов – 61:02 (4x3)    

«Сегодня мне не понравилось, как мы начали матч, и первым периодом в целом я недоволен. Затем же мы вернулись в колею и провели хороший матч, переборов ситуацию, когда мы изначально выглядели не так, как должны, не бежали, не было скорости. Но хорошо, что нашли способ прийти к той игре, которую можем показывать.

Я уже 30 лет практикую игру в 11 нападающих, так что для меня здесь ничего нового. В Северной Америке это привычное дело. При этом мы понимаем, что «Авангарду» ещё не хватает топового центра, плюс Пономарёв играет с небольшим повреждением, так что нам необходима качественная глубина состава. Сейчас нам приходится создавать её искусственно, и это хорошее решение проблемы», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

