Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс — Нефтехимик, результат матча 17 сентября 2025 года, счет 1:2, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» дома уступил «Нефтехимику» и потерпел третье поражение подряд
Комментарии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Сериков (Юртайкин, Митякин) – 45:46 (5x4)     0:2 Юртайкин (Барулин, Сериков) – 46:05 (5x4)     1:2 Барабанов (Денисенко, Биро) – 55:59 (6x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первых двух периодах команды голов не забили. На шестой минуте третьего периода Артём Сериков открыл счёт во встрече. Спустя 19 секунд Данил Юртайкин удвоил преимущество нижнекамского клуба. На 17-й минуте периода Александр Барабанов забросил единственную шайбу хозяев в игре.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» встретится с «Салаватом Юлаевым», а «Нефтехимик» сыграет с «Трактором». Оба матча состоятся 19 сентября.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android