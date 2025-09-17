Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский высказался о своём будущем

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский высказался о своём будущем
Комментарии

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о своём будущем. У хоккеиста остался последний год по контракту с «пантерами».

«Чувствую себя хорошо. Физически и морально я чувствую, что нахожусь в расцвете сил… Что касается будущего, честно говоря, я не слишком много об этом думаю. Повторюсь, я рад быть здесь, и сейчас не так уж важно, что будет после этого сезона», — приводит слова Бобровского журналист Алекс Баумгартнер на своей странице в социальной сети Х.

На счету Сергея Бобровского 429 побед в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, что является лучшим показателем среди действующих вратарей и 10-м результатом за всю историю лиги.

Материалы по теме
Бобровский — 36-й в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android