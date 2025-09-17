Скидки
Хоккей

Стали известны помощники Салливана в тренерском штабе сборной США на ОИ

Джон Хайнс, Дэвид Куинн и Джон Торторелла вошли в тренерский штаб сборной США на Олимпийские игры 2026 года, сообщает сайт Федерации хоккея страны. Ранее сборную США возглавил главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан.

Хайнс возглавляет «Миннесоту Уайлд» с 2023 года. В прошлом сезоне команда под его руководством вышла в первый раунд плей-офф. Куинн входит в штаб Салливана в «Рейнджерс». Торторелла в сезоне-2003/2004 привёл «Тампа-Бэй Лайтнинг» к победе в Кубке Стэнли. В марте он был отправлен в отставку с поста главного тренера «Филадельфии Флайерз».

Ранее сборная США под руководством Салливана вышла в финал Турнира четырёх наций — 2025, где проиграла в овертайме национальной команде Канады со счётом 3:2.

