Тренер «Нефтехимика» Гришин высказался о победе над «Ак Барсом» в Казани
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победный матч с «Ак Барсом» (2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Сериков (Юртайкин, Митякин) – 45:46 (5x4) 0:2 Юртайкин (Барулин, Сериков) – 46:05 (5x4) 1:2 Барабанов (Денисенко, Биро) – 55:59 (6x4)
«Игра боевая, сложная для нас. Для «Ак Барса» тоже сложная была игра, какие-то моменты нам лучше удавались, какие-то «Ак Барсу». Главное – ребята бились, забили в большинстве. Как мне кажется, победили заслуженно.
Не побеждали давно в Казани в рамках регулярного чемпионата? Мы об этом не думаем, сколько лет мы не побеждали, мы выходим, настраиваемся на свою игру. Что-то лучше удаётся, что-то нет. Но такие победы даже с преимуществом соперника, они дают силы команде, уверенность в себе», – передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
