Тренер «Нефтехимика» Гришин высказался о победе над «Ак Барсом» в Казани

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победный матч с «Ак Барсом» (2:1).

«Игра боевая, сложная для нас. Для «Ак Барса» тоже сложная была игра, какие-то моменты нам лучше удавались, какие-то «Ак Барсу». Главное – ребята бились, забили в большинстве. Как мне кажется, победили заслуженно.

Не побеждали давно в Казани в рамках регулярного чемпионата? Мы об этом не думаем, сколько лет мы не побеждали, мы выходим, настраиваемся на свою игру. Что-то лучше удаётся, что-то нет. Но такие победы даже с преимуществом соперника, они дают силы команде, уверенность в себе», – передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.