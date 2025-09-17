Гришин объяснил победную серию «Нефтехимика» атмосферой в коллективе

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал о победной серии нижнекамского клуба из трёх матчей.

«Немаловажное качество для команды – это хорошая атмосфера, когда все выходят с желанием биться друг за друга. Нам удалось наладить её за короткий период, команда сильно обновилась в межсезонье, новый тренерский штаб. Попытались в коллективе создать такую обстановку, где каждый будет друг за друга.

На кураже побеждаем, больше в атаке хочется действовать, бросать по воротам. Но лучше такая победа, чем при большом количестве бросков – поражение. Естественно, две игры на предсезонке дали нам информацию, увидели сильные стороны соперника, попытались поработать над противоядием над ними», – передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.