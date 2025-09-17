Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гришин объяснил победную серию «Нефтехимика» атмосферой в коллективе

Гришин объяснил победную серию «Нефтехимика» атмосферой в коллективе
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал о победной серии нижнекамского клуба из трёх матчей.

«Немаловажное качество для команды – это хорошая атмосфера, когда все выходят с желанием биться друг за друга. Нам удалось наладить её за короткий период, команда сильно обновилась в межсезонье, новый тренерский штаб. Попытались в коллективе создать такую обстановку, где каждый будет друг за друга.

На кураже побеждаем, больше в атаке хочется действовать, бросать по воротам. Но лучше такая победа, чем при большом количестве бросков – поражение. Естественно, две игры на предсезонке дали нам информацию, увидели сильные стороны соперника, попытались поработать над противоядием над ними», – передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Тренер «Нефтехимика» Гришин высказался о победе над «Ак Барсом» в Казани
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android