Гатиятулин: «Ак Барс» наиграл больше чем на один гол. Нужно вернуться чуть назад

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал домашнее поражение от «Нефтехимика» (1:2).

«Как я и говорил, нужно вернуться чуть назад. Нужно минимизировать ошибки. В прошлых матчах давали фору сопернику. Игра получилась вязкая, любое большинство могло решить результат: соперник реализовал два, мы одно. Мы забили всего один гол. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку.

Думаю, мы наиграли больше чем на один гол. Соглашусь, что есть вопросы по реализации, плюс неудачные предыдущие результаты накладывают отпечаток. Над этим элементом работаем и проводим командные собрания. Отрабатываем это на тренировках», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.