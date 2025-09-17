Скидки
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: «Ак Барс» наиграл больше чем на один гол. Нужно вернуться чуть назад

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал домашнее поражение от «Нефтехимика» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Сериков (Юртайкин, Митякин) – 45:46 (5x4)     0:2 Юртайкин (Барулин, Сериков) – 46:05 (5x4)     1:2 Барабанов (Денисенко, Биро) – 55:59 (6x4)    

«Как я и говорил, нужно вернуться чуть назад. Нужно минимизировать ошибки. В прошлых матчах давали фору сопернику. Игра получилась вязкая, любое большинство могло решить результат: соперник реализовал два, мы одно. Мы забили всего один гол. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку.

Думаю, мы наиграли больше чем на один гол. Соглашусь, что есть вопросы по реализации, плюс неудачные предыдущие результаты накладывают отпечаток. Над этим элементом работаем и проводим командные собрания. Отрабатываем это на тренировках», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

