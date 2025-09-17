Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин заявил, что эмоциональный кризис «Ак Барса» тянется с серии плей-офф с «Динамо»

Гатиятулин заявил, что эмоциональный кризис «Ак Барса» тянется с серии плей-офф с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что эмоциональный кризис казанского клуба тянется с серии плей-офф 2025 года с московским «Динамо» (2-4).

«Эмоциональный кризис? Думали на эту тему. Это ещё с серии «Динамо» идёт ситуация, когда мы создаем больше моментов, а забиваем меньше. Нас наказывают чуть ли не за каждую вторую ошибку. Концентрация в завершающей стадии – это будем доносить до ребят. Предыдущие два матча нанесли отпечаток. Это видно по действиям: неточные передачи, спешка в завершении.

Для нас каждый матч важен, но такие, как с «Нефтехимиком», особенные. Ребятам говорили, что идёт непростой период. Где-то в тактике упростили игру. Проводили анализ прошлого сезона. Думали, что то, что у нас было наработано, вернётся быстрее, но получилось не так. Болельщики ждут от нас побед – мы это осознаём», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гатиятулин: «Ак Барс» наиграл больше чем на один гол. Нужно вернуться чуть назад
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android