Гатиятулин заявил, что эмоциональный кризис «Ак Барса» тянется с серии плей-офф с «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что эмоциональный кризис казанского клуба тянется с серии плей-офф 2025 года с московским «Динамо» (2-4).

«Эмоциональный кризис? Думали на эту тему. Это ещё с серии «Динамо» идёт ситуация, когда мы создаем больше моментов, а забиваем меньше. Нас наказывают чуть ли не за каждую вторую ошибку. Концентрация в завершающей стадии – это будем доносить до ребят. Предыдущие два матча нанесли отпечаток. Это видно по действиям: неточные передачи, спешка в завершении.

Для нас каждый матч важен, но такие, как с «Нефтехимиком», особенные. Ребятам говорили, что идёт непростой период. Где-то в тактике упростили игру. Проводили анализ прошлого сезона. Думали, что то, что у нас было наработано, вернётся быстрее, но получилось не так. Болельщики ждут от нас побед – мы это осознаём», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.