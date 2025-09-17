Гатиятулин назвал самым сложным опыт в тренерской карьере МЧМ-2015 в штабе Брагина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о самом сложном опыте работы в тренерской карьере.

«Я вспомню 2015 год, МЧМ, я был в штабе Валерия Брагина. У нас был групповой этап, мы проиграли на групповом этапе Швеции и Чехии. Впереди был матч с США, которые котировались сильнее канадцев. Мне тогда и 40 лет не было – была нервозность. Видел, как спокоен был Валерий Николаевич. Мы тогда дошли до финала, нам не хватило одной шайбы.

Неудачный сезон «Трактора»? У меня был и другой опыт, когда команда тяжело входила в сезон. Потом мы неплохо выступили и дошли до финала конференции. Достаточно опыта у меня и помощников, чтобы разобраться в ситуации», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.