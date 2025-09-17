Скидки
Гатиятулин рассказал об ожиданиях перед матчем с «Салаватом Юлаевым»

Гатиятулин рассказал об ожиданиях перед матчем с «Салаватом Юлаевом»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился ожиданиями от следующего матча с «Салаватом Юлаевым», который состоится 19 сентября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
«Я не скажу, что «Нефтехимик» доминировал, мы играли неплохо. Нужно посмотреть на созданные моменты, на количество бросков. Вопрос был в завершении. Особый настрой на «Салават Юлаев»? Вы правильно говорите: это «зелёное дерби», это особый матч. Мы все готовимся, ребята всё понимают. Нужно подойти серьёзно и постараться порадовать болельщиков.

У нас есть глубина среди защитников. Мы разбираем матчи и принимаем решения. Что касается штаба, то у нас опытный штаб, который проходил через разное. Мы пониманием, что нужно делать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

