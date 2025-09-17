Гришин: куда бы я ни приходил, первые месяцы команда тяжело адаптировалась к установкам

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал о своём стиле тренерской работы.

«Я давно работаю, так было и с детскими командами, и с молодёжными командами, и в ВХЛ. Всегда, куда бы я ни приходил, первые несколько месяцев тяжело команда адаптировалась к моим установкам. Конечно, хочется, чем быстрее, тем лучше, но я в принципе ожидал, что мы на предсезонке будем не очень хорошо играть.

Хотелось побеждать и летом, но думаю, что чем дальше, тем лучше ребята будут понимать, что нужно делать, они уже в принципе понимают. В атакующих действиях надо добавить, больше поработать над этим. Оборона? Все работают над обороной, мы ребятам объясняем, как надо действовать. Атака – это творчество, оборона – работа. Главное заставить их работать, а в атаке — творить», – передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.