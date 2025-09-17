Скидки
Хоккей

Гришин — о М. Федотове: сравнения с Кейлом Макаром некорректны, каждый хоккеист — личность

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил сравнения защитника клуба Максима Федотова с игроком обороны «Колорадо Эвеланш» Кейлом Макаром. Ранее об этом заявлял Роман Ротенберг.

«Максим Федотов? Мы довольны его подписанием, Макс молодец, сразу влился в команду, добавил креатива в атаке, уверенности. Он знает свои сильные качества, не боится ошибаться. Нам повезло, что мы его подписали.

Сравнения с Макаром? На мой взгляд, в принципе некорректно сравнивать хоккеистов друг с другом, каждый – индивидуальная личность. Максим тоже думаю, что хочет быть не на Макара похожим, а на себя.

Никиту Хоружева в играх вряд ли увидим вскоре, ждём, что после реабилитации он должен присоединиться к нам после выездной серии. Посмотрим, как реабилитация проходила, чем раньше он выйдет, тем нам лучше, разумеется», – передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

