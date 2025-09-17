Скидки
Лямкин: Яшкин лучший в лиге на пятаке. Надо бросать ему, и голы придут

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин оценил поражение от «Нефтехимика» (1:2) и высказался об игре своего партнёра по команде Дмитрия Яшкина.

«Два удаления в третьем периоде привели к голам. Надо стараться держать себя в руках и не удаляться, созидать в атаке и больше реализовывать. В концовке были моменты, но уже нет смысла про них говорить, мы проиграли матч. Неприятные эмоции.

Дело в нас, в тех, кто выходит на лёд. Нужно перестроиться, начать от простоты. У нас есть топовые игроки. Например, Дмитрий Яшкин лучший игрок на пятаке в лиге. Нужно просто бросать ему, чтобы он там работал, тогда голы придут.

Конечно неприятно, что мы так неудачно стартанули. Но ещё весь сезон впереди, мы постараемся перестроиться и выйти из этой неприятной ситуации», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

